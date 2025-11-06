Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

L'insaisissable Monsieur X

Xiaolong Qiu, Emmanuelle Vial

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que la Chine est encore ébranlée par le Covid et que la bulle financière menace d'éclater, l'ancien inspecteur en chef Chen, devenu directeur du Bureau de la Réforme judiciaire, reçoit un appel de Vieux Chasseur. Son fidèle ami, à présent détective privé, lui demande de l'aider pour une mission confiée à son agence. Mei, une femme qui a fait fortune dans l'immobilier, cherche à retrouver un certain X, disparu peu avant. Chen accepte de mener l'enquête, avec l'aide de Jin, sa fidèle assistante. Peu à peu, il met au jour de mystérieux parallèles entre son propre parcours et l'histoire de X... et découvre que cet ex-universitaire destitué après Tian'anmen se cachait dans la Cité de la Poussière Rouge, où il s'était reconverti en modeste médium. Chen comprend que la cheffe du comité de quartier l'a dénoncé aux autorités, par peur de perdre son poste. Il réussit à récupérer un enregistrement audio qui prouve l'innocence de X, permettant ainsi à Mei de sauver celui qui l'aime en secret depuis près de quarante ans.

Par Xiaolong Qiu, Emmanuelle Vial
Chez Liana Levi

|

Auteur

Xiaolong Qiu, Emmanuelle Vial

Editeur

Liana Levi

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'insaisissable Monsieur X par Xiaolong Qiu, Emmanuelle Vial

Commenter ce livre

 

L'insaisissable Monsieur X

Xiaolong Qiu trad. Emmanuelle Vial

Paru le 13/11/2025

176 pages

Liana Levi

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034911530
9791034911530
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.