L'insaisissable Monsieur X

Alors que la Chine est encore ébranlée par le Covid et que la bulle financière menace d'éclater, l'ancien inspecteur en chef Chen, devenu directeur du Bureau de la Réforme judiciaire, reçoit un appel de Vieux Chasseur. Son fidèle ami, à présent détective privé, lui demande de l'aider pour une mission confiée à son agence. Mei, une femme qui a fait fortune dans l'immobilier, cherche à retrouver un certain X, disparu peu avant. Chen accepte de mener l'enquête, avec l'aide de Jin, sa fidèle assistante. Peu à peu, il met au jour de mystérieux parallèles entre son propre parcours et l'histoire de X... et découvre que cet ex-universitaire destitué après Tian'anmen se cachait dans la Cité de la Poussière Rouge, où il s'était reconverti en modeste médium. Chen comprend que la cheffe du comité de quartier l'a dénoncé aux autorités, par peur de perdre son poste. Il réussit à récupérer un enregistrement audio qui prouve l'innocence de X, permettant ainsi à Mei de sauver celui qui l'aime en secret depuis près de quarante ans.