Le Pacifique

LA référence pour le sujet de Géographie de l'agrégation externe Tout ce dont le candidat a besoin pour le sujet 2026 de l'agrégation externe de géographie . Comme tous les Clefs-concours, l'ouvrage est structuré en sept parties : Repères Organisation du territoire Portraits régionaux Dynamiques et fragilités internes Le territoire américain et ses villes Systèmes productifs dans la mondialisation Approches géopolitiques. L'ouvrage, qui comprend de nombreuses cartes, schémas et tableaux, est complété par des zooms et un glossaire.