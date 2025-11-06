Sanda Tome 5

Le Père Noe ? l revient... avec un corps de lutteur et une âme d'enfant ! L'heure de la cérémonie de la minorité a sonné pour les élèves de Daikoku Aigo, mais Sanda, qui s'inquiète de l'impact que pourraient avoir ses responsabilités de père Noël sur sa vie amoureuse, n'a pas vraiment le coeur à la fête. Qu'à cela ne tienne, Nico, sa fiancée, pourrait bien avoir trouvé un moyen de lui rendre le sourire et son insouciance d'adolescent. Toutefois, les festivités tournent au cauchemar lorsque Fumi Namatame, qui a pour mission d'assassiner Santa Claus, s'en prend à M. Yagiuda. Notre héros arrivera-t-il à temps pour tirer son mentor et ami des griffes de la redoutable élève de 4e 10 ? Un Santa Claus qui se bat littéralement pour les enfants, c'est ca, l'esprit de Noel ! Après l'incroyable Beastars, Paru Itagaki reprend la plume pour une dystopie déjantée remplie d'action, avec ce zeste de folie qui fait son charme !