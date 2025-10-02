Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Sciences humaines

Atlande

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LA référence pour le sujet de Sciences humaines Traitant de deux des six oeuvres au programme de l'oral de l'ENS Lyon pour les années 2026 et 2027, l'ouvrage fait la lecture de deux textes aux méthodes novatrices en sciences humaines. L'ouvrage est divisé en deux parties qui correspondent aux deux oeuvres nouvelles au programme et permet aux étudiants de comprendre les enjeux de chacune d'entre elles. S'agissant d'une préparation à un examen oral, il offre des pistes de réflexion et de débat, l'objectif étant que les étudiants puissent rendre compte des oeuvres de façon argumentée et personnelle. Chacune des parties de l'ouvrage est composée : - de repères : une présentation de l'oeuvre et de son contexte ; - des grandes problématiques articulées autour des spécificités méthodologiques de l'auteur ; - d'outils : chronologie, résumé, références de l'auteur, réception de l'oeuvre, postérité, mots-clefs, bibliographie.

Par Atlande
Chez Atlande

|

Auteur

Atlande

Editeur

Atlande

Genre

Littérature comparée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sciences humaines par Atlande

Commenter ce livre

 

Sciences humaines

Atlande

Paru le 16/10/2025

200 pages

Atlande

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384281008
9782384281008
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.