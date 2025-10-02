LA référence pour le sujet de Sciences humaines Traitant de deux des six oeuvres au programme de l'oral de l'ENS Lyon pour les années 2026 et 2027, l'ouvrage fait la lecture de deux textes aux méthodes novatrices en sciences humaines. L'ouvrage est divisé en deux parties qui correspondent aux deux oeuvres nouvelles au programme et permet aux étudiants de comprendre les enjeux de chacune d'entre elles. S'agissant d'une préparation à un examen oral, il offre des pistes de réflexion et de débat, l'objectif étant que les étudiants puissent rendre compte des oeuvres de façon argumentée et personnelle. Chacune des parties de l'ouvrage est composée : - de repères : une présentation de l'oeuvre et de son contexte ; - des grandes problématiques articulées autour des spécificités méthodologiques de l'auteur ; - d'outils : chronologie, résumé, références de l'auteur, réception de l'oeuvre, postérité, mots-clefs, bibliographie.