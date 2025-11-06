Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Villa Andrée

Bruno Boniface

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire d'une dynastie familiale sur cinq générations, racontée par la maison de famille. Avec beaucoup d'humour et de finesse, l'auteur, psychiatre de profession, donne la parole à une maison et explore les mécanismes des liens familiaux, génération après génération, avec en arrière-plan plus d'un siècle d'actualité française qui défile, de la chute du Second Empire à Emmanuel Macron. 1870, Fécamp. Louis Feuerkahn fait construire près de la mer une belle et grande bâtisse qu'il baptise du prénom de sa femme, Andrée. Joyeuse et vivante, celle-ci imprègne de son caractère libéral la maison dans laquelle cinq générations se succèderont. Elles y connaîtront grands amours, conflits et ruptures familiales, sans se douter qu'elles se transmettront aussi quelques mythes et secrets de famille bien enfouis. Avec humour et finesse, l'auteur donne la parole à une maison et explore les liens familiaux, génération après génération, laissant défiler en arrière-plan de son récit l'actualité française depuis la chute du Second Empire jusqu'à Emmanuel Macron. Drôle et terriblement juste, ce roman pourrait-être la confession d'une maison de famille qui, à l'insu de ses habitants, oriente le cours de leur histoire.

Par Bruno Boniface
Chez Ateliers Henry Dougier

|

Auteur

Bruno Boniface

Editeur

Ateliers Henry Dougier

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Villa Andrée par Bruno Boniface

Commenter ce livre

 

Villa Andrée

Bruno Boniface

Paru le 06/11/2025

250 pages

Ateliers Henry Dougier

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791031206530
9791031206530
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.