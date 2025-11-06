Villa Andrée

L'histoire d'une dynastie familiale sur cinq générations, racontée par la maison de famille. Avec beaucoup d'humour et de finesse, l'auteur, psychiatre de profession, donne la parole à une maison et explore les mécanismes des liens familiaux, génération après génération, avec en arrière-plan plus d'un siècle d'actualité française qui défile, de la chute du Second Empire à Emmanuel Macron. 1870, Fécamp. Louis Feuerkahn fait construire près de la mer une belle et grande bâtisse qu'il baptise du prénom de sa femme, Andrée. Joyeuse et vivante, celle-ci imprègne de son caractère libéral la maison dans laquelle cinq générations se succèderont. Elles y connaîtront grands amours, conflits et ruptures familiales, sans se douter qu'elles se transmettront aussi quelques mythes et secrets de famille bien enfouis. Avec humour et finesse, l'auteur donne la parole à une maison et explore les liens familiaux, génération après génération, laissant défiler en arrière-plan de son récit l'actualité française depuis la chute du Second Empire jusqu'à Emmanuel Macron. Drôle et terriblement juste, ce roman pourrait-être la confession d'une maison de famille qui, à l'insu de ses habitants, oriente le cours de leur histoire.