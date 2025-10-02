Etat social et citoyenneté

LA référence pour le sujet de Science politique de l'agrégation de Sciences économiques et sociales Tout ce dont le candidat a besoin pour le sujet 2025 de Science politique de l'agrégation externe de SES droit public et science politique. Comme tous les Clefs-concours, l'ouvrage est structuré en trois parties : - Repères : un rappel des concepts et de leur histoire ; - Thèmes : comprendre les enjeux du programme ; - Outils : pour retrouver rapidement une définition, une date, une référence.