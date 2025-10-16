Saler et fumer sa viande

- 40 recettes aussi variées que délicieuses - Le savoir-faire d'un professionnel : transformation des viandes, les ustensiles et ingrédients nécessaires - Toutes les méthodes de salage, de fumage, de cuisson et de conservation - De nombreux conseils pour éviter les défauts de fabrication Depuis plusieurs années, la conservation des viandes par le salage et le fumage a été redécouverte par le grand public et nombreux sont ceux qui s'y essaient maintenant. Pour réussir il faut cependant une méthode, des recettes et suivre des règles d'hygiène indispensables à la bonne conservation. Quelle que soit la viande choisie - porc, boeuf, agneau, gibier ou volailles -, vous pourrez, avec la bonne recette, non seulement la conserver longtemps, mais aussi la sublimer.