La grande cuisine de la chasse

Un très beau-livre de recettes de gibier qui réinvente les plats mythiques servis aux grands personnages de l'histoire. De magnifiques photos de plats comme des nature mortes du XVIIème. 50 recettes de gibiers à plume et à poil, inspirées des meilleures recettes du 17 au 19ème siècle, prenant racine à la fois dans la cuisine française mais aussi italienne ou espagnole. Il s'agit ici de retrouver l'esprit qui animait les gastronomes des différents siècles, au service des grands de ce monde en s'approchant au plus près des pratiques de chaque époque tout en assurant une faisabilité pour le cuisinier amateur du 21ème siècle. Ces recettes sont sublimées par des photos exceptionnelles qui mettent en scène les plats, réalisés avec un brio rarement atteint. Des natures mortes dignes des tableaux du Caravage, Snyders ou Chardin viennent ponctuer le livre pour composer un délicieux ouvrage, original. Ce livre s'adresse aux épicuriens de tous horizons, mais aussi aux passionnés de gastronomie et de culture, tant française qu'européenne. Il est comme un objet précieux, un cadeau que l'on offrira à un passionné, un cadeau que l'on s'offrira. Un livre dense, profond et singulier mais pour autant gourmand et stimulant.