Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

La grande cuisine de la chasse

Esther Guezzo, Morgan Malka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un très beau-livre de recettes de gibier qui réinvente les plats mythiques servis aux grands personnages de l'histoire. De magnifiques photos de plats comme des nature mortes du XVIIème. 50 recettes de gibiers à plume et à poil, inspirées des meilleures recettes du 17 au 19ème siècle, prenant racine à la fois dans la cuisine française mais aussi italienne ou espagnole. Il s'agit ici de retrouver l'esprit qui animait les gastronomes des différents siècles, au service des grands de ce monde en s'approchant au plus près des pratiques de chaque époque tout en assurant une faisabilité pour le cuisinier amateur du 21ème siècle. Ces recettes sont sublimées par des photos exceptionnelles qui mettent en scène les plats, réalisés avec un brio rarement atteint. Des natures mortes dignes des tableaux du Caravage, Snyders ou Chardin viennent ponctuer le livre pour composer un délicieux ouvrage, original. Ce livre s'adresse aux épicuriens de tous horizons, mais aussi aux passionnés de gastronomie et de culture, tant française qu'européenne. Il est comme un objet précieux, un cadeau que l'on offrira à un passionné, un cadeau que l'on s'offrira. Un livre dense, profond et singulier mais pour autant gourmand et stimulant.

Par Esther Guezzo, Morgan Malka
Chez Editions du Gerfaut

|

Auteur

Esther Guezzo, Morgan Malka

Editeur

Editions du Gerfaut

Genre

Viande, volaille, gibier

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La grande cuisine de la chasse par Esther Guezzo, Morgan Malka

Commenter ce livre

 

La grande cuisine de la chasse

Esther Guezzo, Morgan Malka

Paru le 16/10/2025

288 pages

Editions du Gerfaut

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351913420
9782351913420
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.