La motivation dans la langue : recherches en linguistique anglaise

La grammaire du verbe en anglais est motivée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit de hasards, mais de logiques récurrentes. Dans le tome 3 de La Motivation dans la langue, Pierre Cotte analyse de nombreux faits de l'anglais, occasionnellement du français, et donne à voir que leur grammaire est motivée, c'est-à-dire que les faits répondent à des logiques sous-jacentes récurrentes. Il explique par exemple pourquoi le passif et les modaux (must, can et autres) se placent avant le verbe lexical, et dans cet ordre ; pourquoi there is no knowing what he'll do next veut dire qu'il n'y a pas moyen de savoir et pas seulement qu'on ne sait pas ; pourquoi be et être sont les auxiliaires du passif ; ou encore pourquoi have + participe passé et avoir + participe passé, aux formes pourtant similaires, ont des emplois si différents. Ce tome peut se lire isolément ou, pour plus de recul théorique, à la suite des tomes 1 et 2, qui présentent plus longuement les fondements de l'approche théorique de Pierre Cotte, la syntaxe génétique, et abordent d'autres faits de la langue. L'index facilite la circulation entre les chapitres et entre les tomes.