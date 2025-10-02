The Great Gatsby, Francis Scott Fitzgerald ; La société des années 1920 aux Etats-Unis

La référence pour le CAPES d'Anglais Traitant d'un des sujets 2026 du CAPES BAC+3 d'Anglais, cet ouvrage propose tout ce dont le candidat a besoin pour passer les épreuves. Comme tous les Clefs-concours de littérature anglophone, l'ouvrage est structuré en quatre parties : -Repères : le contexte historique et littéraire ; -Thématiques : comprendre les enjeux du programme ; -Perspectives : ouvertures pour des pistes de réflexion ; -Outils : pour retrouver rapidement une définition, une idée ou une référence.