Retrouver ses ancêtres ch'tis

En 2008, le film Bienvenue chez les Ch'tis rencontre un succès extraordinaire et accroît l'intérêt du grand public pour la région Nord-Pas-de-Calais, trop souvent réduite au bassin minier et aux clichés qui l'accompagnent. Originaire du Nord comme du Pas-de-Calais mais aussi des trois départements de l'ancienne région Picardie, Christophe Drugy rappelle d'abord qui est Ch'ti et qui ne l'est pas, tout en résumant l'histoire des provinces septentrionales rattachées tardivement à la France. Pour les néophytes en généalogie, il fournit des pistes de recherche concrètes dans les sources habituelles que sont les registres paroissiaux, l'état civil et les recensements. A l'aide de cartes, le guide donne à voir les limites administratives anciennes des territoires où ont vécu nos ancêtres. Mais, surtout, il met l'accent sur des sources d'archives et des sources imprimées spécifiques, le plus souvent accessibles en ligne. Dans une grande région agricole qui est aussi un territoire maritime, souvent très urbanisé et marqué par des siècles d'activité industrielle, l'auteur aide le généalogiste à reconstituer le destin des familles de gens de mer, celles des bateliers ou des mineurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Car le Nord au sens large est une terre d'immigration et de conflits qui a accueilli, entre autres, de nombreux Belges et Polonais, tandis que certains de ses travailleurs ont migré vers les Etats-Unis. Parce qu'il est un responsable associatif engagé, l'auteur décrypte enfin tous les éléments de recherche que les associations et sociétés savantes peuvent apporter au chasseur d'ancêtre. Bienvenue en Nord-Pas-de-Calais-Picardie !