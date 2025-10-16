Radicalisation et terrorisme

Les enjeux stratégiques et religieux occupent une place centrale dans toute réflexion sur l'avenir, notamment autour des questions de sécurité et de paix. Ce livre collectif propose une cartographie de la radicalisation dans l'espace francophone (France, Belgique, Suisse, Canada, Afrique du Nord, Sahel, Afrique de l'Ouest...). Il ambitionne de s'inscrire dans la chaîne des études stratégiques et prospectives en offrant aux lecteurs - spécialistes comme non-spécialistes - des outils de détection précoce, de sensibilisation et de formation. Véritable manuel d'alerte, il entend contribuer à la déconstruction de l'extrémisme violent et nourrir la recherche académique sur les mécanismes de prévention. L'ouvrage s'adresse à l'ensemble des acteurs confrontés à ces problématiques : ministères de la Jeunesse et de l'Education, forces de sécurité, personnels du milieu carcéral et toutes institutions engagées dans la lutte contre la radicalisation.