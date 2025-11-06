Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les Soleils noirs de 2026 et 2027

Jean-Marc Lecleire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 12 août 2026 et le 2 août 2027 nous offrent deux belles occasions de profiter du spectacle rare et saisissant d'une éclipse totale de Soleil. Les zones concernées par ces "Soleils noirs" se situent en Europe (Espagne, Islande) et en Afrique du Nord. En France et dans les pays voisins, il sera passionnant de suivre la progression du disque lunaire devant un Soleil en grande partie occulté. Avec ce guide pratique, vous choisirez votre lieu d'observation idéal. Vous apprendrez à observer et à photographier cet événement à chaque phase de son déroulement, avec ou sans télescope. Vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir "votre" éclipse de Soleil ! Accessible Les phénomènes clairement expliqués. Indispensable Toutes les infos pour préparer deux événements exceptionnels qui ne se reproduiront pas en Europe avant 2053. Pratique Les astuces à connaître, et des lunettes d'éclipse pour observer en toute sécurité.

Par Jean-Marc Lecleire
Chez Stelvision

|

Auteur

Jean-Marc Lecleire

Editeur

Stelvision

Genre

Observation du ciel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Soleils noirs de 2026 et 2027 par Jean-Marc Lecleire

Commenter ce livre

 

Les Soleils noirs de 2026 et 2027

Jean-Marc Lecleire

Paru le 06/11/2025

144 pages

Stelvision

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782958661960
9782958661960
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.