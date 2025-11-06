Les Soleils noirs de 2026 et 2027

Le 12 août 2026 et le 2 août 2027 nous offrent deux belles occasions de profiter du spectacle rare et saisissant d'une éclipse totale de Soleil. Les zones concernées par ces "Soleils noirs" se situent en Europe (Espagne, Islande) et en Afrique du Nord. En France et dans les pays voisins, il sera passionnant de suivre la progression du disque lunaire devant un Soleil en grande partie occulté. Avec ce guide pratique, vous choisirez votre lieu d'observation idéal. Vous apprendrez à observer et à photographier cet événement à chaque phase de son déroulement, avec ou sans télescope. Vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir "votre" éclipse de Soleil ! Accessible Les phénomènes clairement expliqués. Indispensable Toutes les infos pour préparer deux événements exceptionnels qui ne se reproduiront pas en Europe avant 2053. Pratique Les astuces à connaître, et des lunettes d'éclipse pour observer en toute sécurité.