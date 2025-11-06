Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Les mods parallèles

Sara Ri, Matthieu Santelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les deux protagonistes, Victor et JazMine, parcourent toutes les maps et tous les mods les plus fous du jeu afin d'empêcher... la fin du monde, rien que ça ! Ils doivent suivre une piste pour remonter jusqu'à l'origine des failles qui sèment le chaos entre les mondes du jeu. Sur leur chemin, ils croiseront des araignées, loups-garous, et zombies en pagaille ! Ils devront résoudre des énigmes et éviter ou combattre les plus grands dangers du jeu... Premier en son genre, ce roman explore toutes les dynamiques et tendances qui font le succès du jeu : on y croise certains des YouTubeurs les plus populaires de France, ainsi que les mods, maps et défis préférés des joueurs. Il regorge de références et fonctionnements propres au monde de Minecraft. Un livre écrit par des fans, pour les fans !

Par Sara Ri, Matthieu Santelli
Chez Popcorn

|

Auteur

Sara Ri, Matthieu Santelli

Editeur

Popcorn

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les mods parallèles par Sara Ri, Matthieu Santelli

Commenter ce livre

 

Les mods parallèles

Sara Ri, Matthieu Santelli

Paru le 13/11/2025

Popcorn

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782919708628
9782919708628
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.