Les mods parallèles

Les deux protagonistes, Victor et JazMine, parcourent toutes les maps et tous les mods les plus fous du jeu afin d'empêcher... la fin du monde, rien que ça ! Ils doivent suivre une piste pour remonter jusqu'à l'origine des failles qui sèment le chaos entre les mondes du jeu. Sur leur chemin, ils croiseront des araignées, loups-garous, et zombies en pagaille ! Ils devront résoudre des énigmes et éviter ou combattre les plus grands dangers du jeu... Premier en son genre, ce roman explore toutes les dynamiques et tendances qui font le succès du jeu : on y croise certains des YouTubeurs les plus populaires de France, ainsi que les mods, maps et défis préférés des joueurs. Il regorge de références et fonctionnements propres au monde de Minecraft. Un livre écrit par des fans, pour les fans !