Dans un jardin japonais

Recueil de 7 récits illustrés par 58 estampes. La fraîcheur d'un bosquet de bambou, le combat d'une grenouille et d'une mante, un coucou et des pivoines... Lafcadio Hearn n'a jamais été aussi heureux que dans son jardin japonais, se délectant des faits et gestes de son petit peuple. Dans ce recueil de sept récits éblouissants, il nous entraîne également dans une foire aux fantômes, sur les côtes nipponnes, dans ses pérégrinations à la recherche de Bouddha , il donne chair à des personnages particulière- ment attachants, une ancienne danseuse, un humaniste fait dieu, ou encore une chanteuse aveugle. De son jardin japonais, Lafcadio Hearn donne à voir et à comprendre les traditions et croyances... et un peu de l'âme japonaise.