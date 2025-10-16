Géographies, un dictionnaire Lire autrement le monde, mettre en perspective des réalités situées, tel est le parti de ce dictionnaire. Avec près de 300 notices et presque autant d'auteurs et d'autrices, il rend compte de la richesse et de l'actualité des savoirs géographiques tout en proposant un dépassement des frontières disciplinaires. Défendant l'idée d'une géographie émancipatrice qui soit plurielle plutôt qu'universelle, il propose de faire de la géographie et de ses savoirs un outil essentiel aux débats de notre temps. Pour comprendre la façon dont nous vivons et habitons le monde, ou pour penser ce que nous souhaitons en faire, ce dictionnaire offre des clés indispensables. Il invite à analyser la généalogie des termes et des concepts, la circulation des savoirs et leur légitimité, ainsi que le contexte de leur création. Mettant en valeur la diversité des objets de recherche, des sources, des terrains, des méthodes et des pratiques, il ouvre des perspectives plurielles, longtemps marginalisées et désormais essentielles. On y trouvera des lieux, comme le zoo, le jardin , le casino ou les toilettes ; des objets ou des aliments ( alcool, mur, plastique, vélo, viande... ) ; des processus ( désindustrialisation/réindustrialisation, mondialisation, peuplement, créolisation... ) ; des concepts ( marginalité, néolibéralisme, travail, utopies, sacré... ) et bien sûr des incontournables comme la frontière , le milieu , la montagne , la forêt , la banlieue ou le littoral .