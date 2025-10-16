Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Géographies, un dictionnaire

Collectif, CNRS

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Géographies, un dictionnaire Lire autrement le monde, mettre en perspective des réalités situées, tel est le parti de ce dictionnaire. Avec près de 300 notices et presque autant d'auteurs et d'autrices, il rend compte de la richesse et de l'actualité des savoirs géographiques tout en proposant un dépassement des frontières disciplinaires. Défendant l'idée d'une géographie émancipatrice qui soit plurielle plutôt qu'universelle, il propose de faire de la géographie et de ses savoirs un outil essentiel aux débats de notre temps. Pour comprendre la façon dont nous vivons et habitons le monde, ou pour penser ce que nous souhaitons en faire, ce dictionnaire offre des clés indispensables. Il invite à analyser la généalogie des termes et des concepts, la circulation des savoirs et leur légitimité, ainsi que le contexte de leur création. Mettant en valeur la diversité des objets de recherche, des sources, des terrains, des méthodes et des pratiques, il ouvre des perspectives plurielles, longtemps marginalisées et désormais essentielles. On y trouvera des lieux, comme le zoo, le jardin , le casino ou les toilettes ; des objets ou des aliments ( alcool, mur, plastique, vélo, viande... ) ; des processus ( désindustrialisation/réindustrialisation, mondialisation, peuplement, créolisation... ) ; des concepts ( marginalité, néolibéralisme, travail, utopies, sacré... ) et bien sûr des incontournables comme la frontière , le milieu , la montagne , la forêt , la banlieue ou le littoral .

Par Collectif, CNRS
Chez CNRS

|

Auteur

Collectif, CNRS

Editeur

CNRS

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Géographies, un dictionnaire par Collectif, CNRS

Commenter ce livre

 

Géographies, un dictionnaire

Collectif, CNRS

Paru le 16/10/2025

650 pages

CNRS

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271155405
9782271155405
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.