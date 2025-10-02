Le Roi des cendres

" Il savait que son frère l'aimait. Il savait aussi que des choses terribles étaient faites au nom de l'amour. Des choses abominables. " Roman est à la tête d'une entreprise de gestion de patrimoine florissante à Atlanta. Quand il apprend que son père a été victime d'un accident de la route, il n'a d'autres choix que de revenir à Jefferson Run, la petite ville de Virginie où il a grandi. Là-bas, ce sont des fantômes qui l'attendent : la mystérieuse disparition de sa mère, dont il ne s'est jamais remis ; l'entreprise de pompes funèbres de son père, ses odeurs de mort et de cendres, qu'il n'a jamais supporté. Il y retrouve aussi sa soeur et son frère, qu'il culpabilise toujours d'avoir abandonnés le jour où il a fui Jefferson Run. Cet ancien fleuron industriel de l'Etat est aujourd'hui devenu une ville en perdition, gangrénée par la pauvreté, la violence et la drogue. Lorsque son frère Dante se retrouve impliqué dans une affaire criminelle, Roman va tout faire pour l'aider à en s'en sortir. Il va alors subir de plein fouet la réalité désastreuse de l'Amérique d'aujourd'hui, où une nouvelle génération, sans aucun scrupule et prête à tout, tient maintenant les rues. Il n'est pas au bout de ses surprises : comme dans toute famille qui se respecte, tout le monde cache des choses. Son père a-t-il vraiment été victime d'un accident de la route ? Et la disparition de sa mère est-elle vraiment aussi mystérieuse que tout le monde le croit ? Avec Le Sang des innocents , lauréat du Grand Prix des lectrices de Elle 2024, S. A. Cosby s'est définitivement imposé comme le nouvel auteur incontournable du roman noir. Il aborde ici le paradis et l'enfer des liens familiaux à travers une intrigue à la fois palpitante et terriblement humaine, qui dresse un état des faits sans concession aucune de l'Amérique contemporaine. On peut parler de chef d'oeuvre ! " Le roman noir a un avenir, et cet avenir s'appelle S. A. Cosby. " Dennis Lehane " L'une des voix les plus musclées, originales et captivantes de la fiction contemporaine. " The Washington Post " L'héritier du thriller américain, et de tous les romans forts et marquants. " Michael Connelly