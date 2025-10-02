Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le Roi des cendres

Pierre Szczeciner, S. A. Cosby

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Il savait que son frère l'aimait. Il savait aussi que des choses terribles étaient faites au nom de l'amour. Des choses abominables. " Roman est à la tête d'une entreprise de gestion de patrimoine florissante à Atlanta. Quand il apprend que son père a été victime d'un accident de la route, il n'a d'autres choix que de revenir à Jefferson Run, la petite ville de Virginie où il a grandi. Là-bas, ce sont des fantômes qui l'attendent : la mystérieuse disparition de sa mère, dont il ne s'est jamais remis ; l'entreprise de pompes funèbres de son père, ses odeurs de mort et de cendres, qu'il n'a jamais supporté. Il y retrouve aussi sa soeur et son frère, qu'il culpabilise toujours d'avoir abandonnés le jour où il a fui Jefferson Run. Cet ancien fleuron industriel de l'Etat est aujourd'hui devenu une ville en perdition, gangrénée par la pauvreté, la violence et la drogue. Lorsque son frère Dante se retrouve impliqué dans une affaire criminelle, Roman va tout faire pour l'aider à en s'en sortir. Il va alors subir de plein fouet la réalité désastreuse de l'Amérique d'aujourd'hui, où une nouvelle génération, sans aucun scrupule et prête à tout, tient maintenant les rues. Il n'est pas au bout de ses surprises : comme dans toute famille qui se respecte, tout le monde cache des choses. Son père a-t-il vraiment été victime d'un accident de la route ? Et la disparition de sa mère est-elle vraiment aussi mystérieuse que tout le monde le croit ? Avec Le Sang des innocents , lauréat du Grand Prix des lectrices de Elle 2024, S. A. Cosby s'est définitivement imposé comme le nouvel auteur incontournable du roman noir. Il aborde ici le paradis et l'enfer des liens familiaux à travers une intrigue à la fois palpitante et terriblement humaine, qui dresse un état des faits sans concession aucune de l'Amérique contemporaine. On peut parler de chef d'oeuvre ! " Le roman noir a un avenir, et cet avenir s'appelle S. A. Cosby. " Dennis Lehane " L'une des voix les plus musclées, originales et captivantes de la fiction contemporaine. " The Washington Post " L'héritier du thriller américain, et de tous les romans forts et marquants. " Michael Connelly

Par Pierre Szczeciner, S. A. Cosby
Chez Sonatine

|

Auteur

Pierre Szczeciner, S. A. Cosby

Editeur

Sonatine

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Roi des cendres par Pierre Szczeciner, S. A. Cosby

Commenter ce livre

 

Le Roi des cendres

S. A. Cosby trad. Pierre Szczeciner

Paru le 02/10/2025

544 pages

Sonatine

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383992660
9782383992660
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.