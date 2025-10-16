Inscription
Histoires secrètes

Neal Shusterman, Stéphanie Leigniel, Dominique Haas

Découvez les secrets de l'univers de la trilogie à succès La Faucheuse , à travers des récits inédits sur la mort, le pouvoir et les dilemmes des faucheurs. Treize histoires secrètes pour (re)plonger avec délice dans la trilogie culte de Neal Shusterman. Les Glanages vengeurs de Maître Lucifer La Vérité derrière la malfaisance de Maître Goddard L'Histoire qui valut son surnom à Dame Curie Une plongée dans le monde des Malpropres ...

Neal Shusterman, Stéphanie Leigniel, Dominique Haas
Pocket

Auteur

Neal Shusterman, Stéphanie Leigniel, Dominique Haas

Editeur

Pocket

Genre

Mondes futuristes

Histoires secrètes

Neal Shusterman trad. Stéphanie Leigniel, Dominique Haas

16/10/2025

600 pages

Pocket

8,90 €

9782266349376
© Notice établie par ORB
