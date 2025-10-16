Découvez les secrets de l'univers de la trilogie à succès La Faucheuse , à travers des récits inédits sur la mort, le pouvoir et les dilemmes des faucheurs. Treize histoires secrètes pour (re)plonger avec délice dans la trilogie culte de Neal Shusterman. Les Glanages vengeurs de Maître Lucifer La Vérité derrière la malfaisance de Maître Goddard L'Histoire qui valut son surnom à Dame Curie Une plongée dans le monde des Malpropres ...