Zais perdu mon pitou ! Un petit manchot est seul sur la banquise. Il a perdu son " pitou ". Il rencontre un ours blanc ronchon. " Tu as vu mon pitou ? " demande le petit manchot. L'ours l'envoie loin en lui afrmant que son pitou est caché " là bas ". Il part donc... loin... seul... sur la banquise ostile. Qui se retrouve par le plus grand des hasards sur son chemin ? Le Père Noël en personne ! Celui-ci vient d'avoir un accident de traineau... Il a heurté un drôle de personnage... Le petit manchot lui explique : " zai perdu mon pitou " . Le Père Noêl se met immédiatement à la recherche d'un pitou... Il doit bien y avoir ça parmi tous les cadeaux du traîneau. Mais un hurlement devance l'ours blanc, visiblement poursuivi par un monstre terrifiant... " Mon Pitou ! " s'exclame le petit manchot. Ouf ! doudou retrouvé.