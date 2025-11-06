De nos vulnérabilités

La fragilité est inhérente à notre condition humaine. Et pourtant, la culture ambiante de performance, de réussite et de dépassement de soi y compris dans l'épreuve amène à penser la vulnérabilité uniquement du côté de la personne fragile ou des conditions précaires de vie. L'incertitude auquel le monde nous expose aujourd'hui nous confronte à nos croyances en la maîtrise du monde, au contrôle absolu de nos vies. Ce texte ouvre une nouvelle voie pour considérer la vulnérabilité non plus sous un angle individuel mais sous le prisme des vulnérabilités multiples inhérentes au vivant. La fragilité et l'incertitude sont dès lors des composants du terreau de la vie. Les professionnels du soin, de l'accompagnement et de la relation y trouveront des pistes pour faire de l'épreuve une expérience humaine avec laquelle composer, même quand tout paraît perdu.