Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

De nos vulnérabilités

Laurent Denizeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La fragilité est inhérente à notre condition humaine. Et pourtant, la culture ambiante de performance, de réussite et de dépassement de soi y compris dans l'épreuve amène à penser la vulnérabilité uniquement du côté de la personne fragile ou des conditions précaires de vie. L'incertitude auquel le monde nous expose aujourd'hui nous confronte à nos croyances en la maîtrise du monde, au contrôle absolu de nos vies. Ce texte ouvre une nouvelle voie pour considérer la vulnérabilité non plus sous un angle individuel mais sous le prisme des vulnérabilités multiples inhérentes au vivant. La fragilité et l'incertitude sont dès lors des composants du terreau de la vie. Les professionnels du soin, de l'accompagnement et de la relation y trouveront des pistes pour faire de l'épreuve une expérience humaine avec laquelle composer, même quand tout paraît perdu.

Par Laurent Denizeau
Chez Fabert

|

Auteur

Laurent Denizeau

Editeur

Fabert

Genre

Psychologie générale et cliniq

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De nos vulnérabilités par Laurent Denizeau

Commenter ce livre

 

De nos vulnérabilités

Laurent Denizeau

Paru le 06/11/2025

64 pages

Fabert

4,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849227848
9782849227848
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.