L'ombre des ténèbres

Posez-vous des questions profondes et traversez vos ténèbres pour trouver votre lumière. Chacun a ses démons intérieurs. Mais c'est en apprenant à accepter toutes les facettes de notre être, même nos côtés obscurs, que l'on se réalise pleinement. En travaillant sur votre part d'ombre, cet oracle vous guidera vers une plus grande acceptation de vous-même. Grâce au livre de 112 pages et aux 44 cartes superbement illustrées, vous apprendrez à explorer en profondeur les recoins sombres de votre être pour rompre avec vos schémas limitants et devenir enfin la personne que vous voulez être.