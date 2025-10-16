Mon kit airfryer

Les accessoires indispensables pour utiliser à fond votre airfryer au quotidien ! L'indispensable de la cuisine, c'est le airfryer ! Compact, rapide, healthy, il a tout pour plaire ! Et afin d'exploiter son potentiel au maximum, quelques petits accessoires sont essentiels. Ce kit airfryer, qui associe gourmandise et cuisine saine, contient : - 1 spray pour vaporiser uniformément l'huile de cuisson - 1 pince pour manipuler les aliments sans se brûler - 1 livre de 50 recettes indispensables pour vous régaler avec votre airfryer (100 x 210 mm, 48 pages) Panés, grillés, dorés, des aliments irrésistibles sans se priver, c'est tout le plaisir du airfryer !