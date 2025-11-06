S'ajuster à l'enfant sensible au monde

Comment comprendre que certains bébés sont plus sensibles voire hypersensibles ? Comment ajuster les conditions d'accueil d'un enfant aux besoins spécifiques tout en veillant au groupe dans sa globalité ? Notre sensorialité, notre réceptivité au monde est singulière. Quand on ressent tout trop fort ou pas assez, se construire et s'accorder à l'autre est un défi d'équilibriste permanent. Dans ce contexte particulier, l'adulte veille à être un appui ajusté aux besoins spécifiques de l'enfant pour lui permettre de grandir singulièrement et de s'inscrire dans le monde. Dans ce livre, Ayala Borghini, docteure en psychologie et psychothérapeute, propose des éléments de compréhen- sion pour aider les enfants aux prises avec des difficultés sensorielles singulières. Tout professionnel, tout adulte y trouvera des appuis pour penser des aménagements utiles aux besoins d'un enfant différent en tenant compte des contraintes du quotidien et des limites liées au collectif