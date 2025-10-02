Inscription
Le fabuleux langage des plantes

Hope Werness, Hope B. Werness

Un voyage érudit et poétique à la croisée des sciences et de l'art, qui mêle la botanique, les mythes, les légendes populaires, les écrits sacrés, ainsi que des siècles de peinture et de littérature. D'une élégance raffinée, cet ouvrage nous invite à découvrir le langage secret de plus de 50 plantes, offrant un éclairage unique sur leur rôle dans l'imaginaire collectif. De l'acacia et du lotus vénérés par les Egyptiens, jusqu'au langage subtil des fleurs cher à l'époque victorienne, en passant par les oeuvres de Vincent Van Gogh ou de Georgia O'Keeffe, l'humain n'a cessé de chercher du sens dans la nature - ; vertus thérapeutiques, symboles de beauté ou de force, attributs de saints ou de héros... Ce livre, à la croisée des sciences et de l'art, mêle la botanique, les mythes, les légendes populaires, les écrits sacrés, ainsi que des siècles de peinture et de littérature. D'une élégance raffinée, il nous invite à découvrir le langage secret de plus de cinquante plantes, offrant un éclairage unique sur leur rôle dans l'imaginaire collectif.

Hope Werness, Hope B. Werness
Editions Eugen Ulmer

|

Auteur

Hope Werness, Hope B. Werness

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Thèmes picturaux

Le fabuleux langage des plantes

Hope Werness, Hope B. Werness

Paru le 02/10/2025

240 pages

Editions Eugen Ulmer

25,00 €

9782379224324
