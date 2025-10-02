Inscription
Ma lettre au Père Noël !

Collectif, Mila Editions

ActuaLitté
Plongez dans la magie de Noël avec ce kit créatif pour écrire au Père Noël ! A l'intérieur, c'est un festival de créativité et de joie ! Cette pochette comprend : - trois lettres au Père Noël à compléter pour exprimer tes rêves, et demander ce dont tu as vraiment envie ; - trois enveloppes à personnaliser ; - cinq coloriages festifs pour illuminer ta journée ; - une planche de stickers pour ajouter une touche spéciale à tes créations ; - une carte de remerciement pour dire merci au Père Noël ; - un guide d'utilisation du kit.

Par Collectif, Mila Editions
Chez Mila éditions

Auteur

Collectif, Mila Editions

Editeur

Mila éditions

Genre

Fêtes et goûters

Ma lettre au Père Noël !

Collectif, Mila Editions

Paru le 02/10/2025

14 pages

Mila éditions

7,95 €

ActuaLitté
9782378792787
