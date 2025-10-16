Qui est celui qui se fait appelé " Epervier du Temple " et qui intrigue l'Inquisition ? Par l'auteur de la grande saga médiévale de Guilhem d'Ussel. 1318. Traqué par le grand inquisiteur de Toulouse qui veut le faire témoigner contre le franciscain Bernard Délicieux dont il fut le secrétaire, Mauvoisin, médecin à Béziers, doit fuir pour se cacher à Paris. Au même moment, le fils d'une comtesse s'évade de la léproserie où il était condamné à finir ses jours... Le chevalier Robert de L'Aigle, lui, revient dans son château en Normandie. Il a été chassé d'Angleterre par la reine, fille de Philippe le Bel, dont il a mis au jour les turpitudes. La venue dans la capitale d'un émissaire de l'inquisiteur de Toulouse va entraîner Robert de L'Aigle dans une périlleuse aventure alors que des milliers de miséreux voulant délivrer Jérusalem entrent dans Paris. Celui qui les conduit intrigue l'Inquisition. Un chevalier, toujours masqué, qui se fait mystérieusement appeler l'Epervier du Temple. Et qui reviendrait du pays des morts. Suspense, Histoire, complots et jeux de pouvoir : la signature unique de Jean d'Aillon.