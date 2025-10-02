Inscription
#Album jeunesse

Le bonhomme au grand coeur

Marie Tibi, Giulia Dragone

Une belle histoire d'entraide et de solidarité, portée par un bonhomme de neige au grand coeur : l'ouvrage idéal pour la fin d'année ! Alors que Flocon le bonhomme de neige se promène dans la forêt, appréciant le temps glacé de l'hiver, il croise la route d'animaux qui souffrent du froid. Flocon va leur céder ses effets pour les réconforter et les aider à supporter l'hiver : son nez en carotte au lapin affamé, ses boutons en noisettes à la famille écureuils... Le père Noël décide alors de récompenser Flocon en réalisant son rêve !

Par Marie Tibi, Giulia Dragone
Chez Circonflexe

|

Auteur

Marie Tibi, Giulia Dragone

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Le bonhomme au grand coeur

Marie Tibi, Giulia Dragone

Paru le 02/10/2025

32 pages

Circonflexe

14,95 €

