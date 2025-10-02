Le bonhomme au grand coeur

Une belle histoire d'entraide et de solidarité, portée par un bonhomme de neige au grand coeur : l'ouvrage idéal pour la fin d'année ! Alors que Flocon le bonhomme de neige se promène dans la forêt, appréciant le temps glacé de l'hiver, il croise la route d'animaux qui souffrent du froid. Flocon va leur céder ses effets pour les réconforter et les aider à supporter l'hiver : son nez en carotte au lapin affamé, ses boutons en noisettes à la famille écureuils... Le père Noël décide alors de récompenser Flocon en réalisant son rêve !