Le maître des clés

Une épopée féerique aux 50 000 lecteurs ! Après la disparition de son grand-père, Hugues, 10 ans, se réfugie dans le coin secret de la forêt où celui-ci lui contait de merveilleuses histoires. Quelle n'est pas sa surprise d'y tomber nez à nez avec ... un vrai lutin ! Reghi - c'est son nom - l'invite à le suivre au Pays des songes. Se pourrait-il que ce monde enchanté, dont lui parlait son grand-père, existe réellement ? ! Et si c'était le seul moyen de le retrouver ? Hugues n'hésite pas longtemps et franchit le halo de lumière... Une plongée dans un univers féérique parsemé de dangers : début d'une aventure épique !