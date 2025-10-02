Inscription
Le maître des clés

Benoît Grelaud, Sophie Barocas

Une épopée féerique aux 50 000 lecteurs ! Après la disparition de son grand-père, Hugues, 10 ans, se réfugie dans le coin secret de la forêt où celui-ci lui contait de merveilleuses histoires. Quelle n'est pas sa surprise d'y tomber nez à nez avec ... un vrai lutin ! Reghi - c'est son nom - l'invite à le suivre au Pays des songes. Se pourrait-il que ce monde enchanté, dont lui parlait son grand-père, existe réellement ? ! Et si c'était le seul moyen de le retrouver ? Hugues n'hésite pas longtemps et franchit le halo de lumière... Une plongée dans un univers féérique parsemé de dangers : début d'une aventure épique !

Par Benoît Grelaud, Sophie Barocas
Chez Poulpe fictions

Auteur

Benoît Grelaud, Sophie Barocas

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Mondes fantastiques

Le maître des clés

Benoît Grelaud

Paru le 02/10/2025

256 pages

Poulpe fictions

14,95 €

9782377424269
