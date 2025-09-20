Inscription
#Roman francophone

La queue du méchant

Laure Lyne

PITCH - Il y a des histoires qui commencent dans une cage d'escalier, d'autres dans un biberon, une fontaine ou une machine qui respire. Certaines surgissent d'un rire inattendu dans une baignoire. D'autres rampent, grondent, grognent, dans l'ombre d'un monde à peine décalé du nôtre. Toutes les nouvelles que vous allez lire ont un point commun : Elles nous regardent. Elles nous guettent. Elles racontent l'humain sous ses multiples masques grotesque, tendre, cruel, sauvage, drôle, révolté, perdu ou lucide. Elles traversent la peau du réel pour en révéler les souterrains, ses monstruosités, ses beautés. Car derrière les habits du quotidien, les murs familiers, les silences bien tenus, se cachent des présences : une voix qu'on n'écoute plus, un cri étouffé, une part d'enfance qui ne veut pas grandir, un monstre qui attend. Ces récits sont autant de fragments de vérité dissimulés dans des fictions absurdes, troublantes ou lumineuses. Ils ne cherchent pas à plaire. Ils cherchent à réveiller, à provoquer une fêlure, un rire, une gêne. A tendre un miroir à la fois grotesque et profond. Soyez prévenu : ce qui vous attend n'est pas toujours ce que vous croyez. Et ce que vous croyez ne vous appartient peut-être plus. POUR UN PUBLIC MAJEUR AVERTI

|

Auteur

Editeur

Genre

Littérature érotique

La queue du méchant

Paru le 20/09/2025

108 pages

16,00 €

9782487813014
