#Essais

100 000 milliards de milliards d'étoiles

Sylvia Ekström

ActuaLitté
100 000 milliards de milliards d'étoiles ? Cette estimation, à la louche, du nombre d'étoiles dans l'Univers donne le tournis... Alors que seules 6000 étoiles sont visibles à l'oeil nu, comment arrive-t-on à ce chiffre "astronomique"? Et au fait, qu'est-ce qu'une étoile ? Ces astres nous semblent briller immuablement, repères fiables pour les voyageurs et inspirations pour les poètes depuis la nuit des temps. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'Univers primordial n'était constitué que des atomes les plus simples : hydrogène et hélium. Si rien ne s'était passé entretemps, vous et moi ne serions que de petits nuages de gaz dérivant dans l'espace. Or, nous sommes bien là en chair et en os, bourrés de carbone et de calcium, respirant à pleins poumons de l'oxygène et de l'azote, gambadant sur des roches silicatées... Il s'est visiblement passé quelque chose ! En fait, tous ces éléments nous viennent du coeur des étoiles, ces réacteurs nucléaires qui enchantent nos nuits. Mais derrière la douceur d'une nuit étoilée se cache une lutte inexorable. A chaque instant, les étoiles se battent pour résister à leur propre masse et ne pas s'effondrer sur elles-mêmes. Que se passe-t-il dans leur coeur ? Par quels processus arrivent-elles à retarder le collapse final ? Comment ce dernier arrive-t-il à transformer un effondrement en explosion spectaculaire ? Et que restera-t-il après la supernova, un trou noir ou une étoile à neutrons ? Cet ouvrage révèle la vie secrète des étoiles, ce que nos yeux ne peuvent pas voir et qui gouverne l'évolution de ces actrices cruciales de l'histoire de l'Univers : nos mamans cosmiques.

Par Sylvia Ekström
Chez Favre

|

Auteur

Sylvia Ekström

Editeur

Favre

Genre

Etoiles, galaxie, univers

100 000 milliards de milliards d'étoiles

Sylvia Ekström

Paru le 20/11/2025

200 pages

Favre

19,50 €

ActuaLitté
9782828922962
