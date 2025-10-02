L'émeraude d'invisibilité

Une course contre la montre haletante et magique ! Maé a découvert qu'elle faisait partie d'une grande lignée d'Enchanteurs ! Elle seule détient la montre de gousset capable de retrouver la source perdue de la magie. Or ce pouvoir lui vaut bien des ennemis : la moitié de la communauté magique la recherche, et sa famille est retenue prisonnière en Grèce. Avec l'aide de ses amis Emma, Raphaël et Léandre, Maé parviendra-t-elle à délivrer ceux qu'elle aime et percer à temps le secret des Enchanteurs ? Des ruelles lyonnaises en passant par l'Italie et les Météores, une cavale haletante et pleine de magie au coeur d'un secret millénaire.