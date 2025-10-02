Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

L'émeraude d'invisibilité

Marine Gosselin, Nadine Debertolis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une course contre la montre haletante et magique ! Maé a découvert qu'elle faisait partie d'une grande lignée d'Enchanteurs ! Elle seule détient la montre de gousset capable de retrouver la source perdue de la magie. Or ce pouvoir lui vaut bien des ennemis : la moitié de la communauté magique la recherche, et sa famille est retenue prisonnière en Grèce. Avec l'aide de ses amis Emma, Raphaël et Léandre, Maé parviendra-t-elle à délivrer ceux qu'elle aime et percer à temps le secret des Enchanteurs ? Des ruelles lyonnaises en passant par l'Italie et les Météores, une cavale haletante et pleine de magie au coeur d'un secret millénaire.

Par Marine Gosselin, Nadine Debertolis
Chez Poulpe fictions

|

Auteur

Marine Gosselin, Nadine Debertolis

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'émeraude d'invisibilité par Marine Gosselin, Nadine Debertolis

Commenter ce livre

 

L'émeraude d'invisibilité

Marine Gosselin, Nadine Debertolis

Paru le 02/10/2025

512 pages

Poulpe fictions

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377424115
9782377424115
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.