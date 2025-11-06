Inscription
#Essais

Ma force, ma sensibilité !

Alice Delvaille

ActuaLitté
Un guide pour comprendre l'hypersensibilité, ses marqueurs, ses atouts, ses défis pour mieux se connaître. 12 exercices pratiques et bienveillants pour explorer ses besoins profonds et pratiquer l'auto-soin (self-care). Mais aussi pour améliorer ses relations et sa communication avec les autres, apprendre à accueillir ses émotions sans les subir et renforcer sa confiance en soi pour trouver un meilleur équilibre de vie. Un carnet simple et accessible, guidé pas à pas avec une approche douce pour transformer ses ressentis en alliés et prendre conscience de ses forces cachées. Un compagnon pour cultiver l'acceptation de soi et rayonner pleinement chaque jour. Idéal pour soi ou pour offrir.

Par Alice Delvaille
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Alice Delvaille

Editeur

Editions Artémis

Genre

Gestion des émotions

Retrouver tous les articles sur Ma force, ma sensibilité ! par Alice Delvaille

Commenter ce livre

 

Ma force, ma sensibilité !

Alice Delvaille

Paru le 06/11/2025

160 pages

Editions Artémis

14,90 €

ActuaLitté
9782816023343
