#Essais

Le Grand Livre des Lieux Sacrés

Philippe Gilbert

ActuaLitté
Comment ressentir un lieu, le purifier, l'activer et s'y relier pleinement pour accéder à sa quintessence de guérison et d'éveil ? Pour répondre à cette question, l'auteur nous emmène de Stonehenge au Mont Shasta, de Newgrange aux pyramides de Gizeh, du Machu Picchu à Göbekli Tepe, de Chartres au Mont-Saint-Michel. Et si le but secret des sites sacrés était la guérison et l'éveil de l'humanité ? Un savoir ancestral a dessiné sur Terre un réseau sacré en lien avec la terre et la respiration du cosmos et les énergies de la Terre. Ce savoir, issu des civilisations anciennes disparues avant le cataclysme planétaire d'il y a 12 500 ans, révèle une trame énergétique reliant des sites sacrés majeurs, véritables portails vibratoires et générateurs d'états de conscience modifiée. Basé sur les dernières découvertes et les propres recherches de l'auteur ce livre explore les alignements géodésiques, les grands cycles cosmiques, la géométrie sacrée, l'alchimie des lieux, l'usage des matériaux et formes vibratoires, l'acoustique sacrée et la présence des gardiens invisibles. Il offre des clefs initiatiques concrètes pour le voyageur spirituel : comment ressentir un lieu, le purifier, l'activer et s'y relier pleinement pour accéder à sa quintessence de guérison et d'éveil. De Stonehenge au Mont Shasta, de Newgrange aux pyramides de Gizeh, du Machu Picchu à Göbekli Tepe, de Chartres au Mont-Saint-Michel, Philippe Gilbert nous guide à travers un voyage initiatique universel, véritable appel au réveil de notre nature divine sur Terre.

Par Philippe Gilbert
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Philippe Gilbert

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Lieux étranges et spirituels

Le Grand Livre des Lieux Sacrés

Philippe Gilbert

Paru le 13/11/2025

224 pages

Guy Trédaniel Editions

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782813235442
© Notice établie par ORB
