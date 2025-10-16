Depuis leur rencontre en 2004, JANA & JS mettent subtilement en scène les aspérités des murs de nos villes. Toujours en quête d'harmonie, ils jouent avec le contexte, leurs pochoirs et fresques, tirés de leur travail photographique, s'inscrivent dans leur environnement pour donner à voir la ville autrement. De la rue à l'atelier, leurs silhouettes pensives dégagent une poésie empreinte de nostalgie qui invite à la contemplation. Dans cette première monographie, JANA & JS portent un regard personnel sur leur parcours jalonné de voyages, de rencontres et de collaborations. A travers des témoignages de proches et de nombreuses images, ils dévoilent leur démarche artistique unique et leur façon de travailler dans une fusion totale entre vie privée et création.