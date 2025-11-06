Inscription
#Essais

Les secrets du Kama Sutra dévoilés aux occidentaux

Nik Douglas, Penny Slinger

ActuaLitté
Magnifique livre, avec de nombreuses illustrations, ce grand classique de la sexualité est commenté par des spécialistes pour nous guider afin que notre sexualité soit une porte ouverte sur l'extase tout autant physique que spirituelle. Offrant la plus importante documentation jamais réunie sur la sexualité orientale, cet ouvrage qui explore la voie de l'amour et du mysticisme est désormais un classique. A l'aide de près de 600 illustrations, Les Secrets du Kâma Sutrâ dévoilés aux occidentaux décrit et commente plus de deux mille ans de techniques conçues pour favoriser l'éveil sexuel et parvenir à l'union ultime. En Inde, au Népal, en Chine, au Japon, les relations sexuelles étaient considérées comme une voie royale vers l'absolu. L'amour physique, pratiqué dans certaines conditions que nous pouvons retrouver aujourd'hui, conduisait à une expérience mystique : l'extase. Erigée en art et en science, la sexualité a été décrite dans de multiples textes sacrés dont l'occident a longtemps ignoré les secrets. Cet ouvrage met à notre portée, d'une façon claire et pratique, l'essentiel de ces écrits sur la sagesse sexuelle et nous révèle les secrets de l'amour qui conduisent à l'extase. Les illustrations qui viennent compléter les descriptions et les explications du texte, permettent de mieux transmettre les secrets sexuels des pays de l'Orient. S'inspirant d'une iconographie qui provient de collections privées et de musées, qui reprend les oeuvres picturales commandées par des princes, des rois et des empereurs, les dessins contenus dans ce livre constituent une richesse impressionnante d'images exprimant le sentiment érotique. Uniques, elles illustrent, tout comme le texte, différentes tendances développées dans plusieurs pays d'Orient, mais qui ont toutes un but commun : la célébration de la sexualité créative. Les Secrets du Kâma Sutrâ dévoilés aux occidentaux nous permet de découvrir les enseignements sur la sexualité que les orientaux se transmettent depuis vingt siècles, et nous dévoile aujourd'hui comment les relations sexuelles peuvent ouvrir la voie à la libération des êtres.

Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Erotisme, Kama-sutra

Paru le 13/11/2025

380 pages

35,00 €

ActuaLitté
9782813234766
