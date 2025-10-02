On déserte !

Réconcilier la fin du monde et la fin du mois : une nouvelle voie s'ouvre Préfacé par Les Déserteurs d'AgroParisTech, ce livre s'inscrit dans le sillage des voix qui refusent de continuer à faire semblant. Celles et ceux qui ne veulent plus contribuer à un monde qui court à sa perte. Celles et ceux qui cherchent, dans la désertion, non pas la fuite, mais une réinvention. Du travail. Du sens. De la vie en société. A travers une analyse lucide et sans concession, cet essai dévoile les failles d'un système à bout de souffle, incapable de répondre à l'urgence écologique comme aux aspirations d'une génération en rupture, et explore le geste de bifurcation comme un acte politique, existentiel et collectif. Mais plus qu'un constat, ce texte est un appel : un appel à sortir des impasses, à refuser les injonctions absurdes, à construire d'autres manières d'habiter le monde. A travers cette pensée radicale mais profondément humaine, il réconcilie lutte sociale et crise écologique dans un même mouvement : celui de la désobéissance fertile. Déserter, oui. Pour ne plus subir. Pour recommencer autrement. Ensemble.