Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

On déserte !

Lou Achard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réconcilier la fin du monde et la fin du mois : une nouvelle voie s'ouvre Préfacé par Les Déserteurs d'AgroParisTech, ce livre s'inscrit dans le sillage des voix qui refusent de continuer à faire semblant. Celles et ceux qui ne veulent plus contribuer à un monde qui court à sa perte. Celles et ceux qui cherchent, dans la désertion, non pas la fuite, mais une réinvention. Du travail. Du sens. De la vie en société. A travers une analyse lucide et sans concession, cet essai dévoile les failles d'un système à bout de souffle, incapable de répondre à l'urgence écologique comme aux aspirations d'une génération en rupture, et explore le geste de bifurcation comme un acte politique, existentiel et collectif. Mais plus qu'un constat, ce texte est un appel : un appel à sortir des impasses, à refuser les injonctions absurdes, à construire d'autres manières d'habiter le monde. A travers cette pensée radicale mais profondément humaine, il réconcilie lutte sociale et crise écologique dans un même mouvement : celui de la désobéissance fertile. Déserter, oui. Pour ne plus subir. Pour recommencer autrement. Ensemble.

Par Lou Achard
Chez Yves Michel Editions

|

Auteur

Lou Achard

Editeur

Yves Michel Editions

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur On déserte ! par Lou Achard

Commenter ce livre

 

On déserte !

Lou Achard

Paru le 02/10/2025

176 pages

Yves Michel Editions

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364292826
9782364292826
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.