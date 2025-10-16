ET SI L'ANTIQUITE N'AVAIT JAMAIS PRIS FIN ? Et si Orode, Roi des Rois et tyran perse, décidait d'envahir la cité libre d'Ecbatane et menaçait l'Occident avec son arsenal nucléaire ? Et si Carthage, première puissance mondiale, mobilisait son armée high-tech pour faire plier l'agresseur ? Et si cette guerre sans limite, sans morale et sans droit, n'était pas une histoire mais un futur possible ? UN ROMAN INFERNAL, EPIQUE ET PROPHETIQUE, PAR LE LAUREAT DU GRAND PRIX DE L'IMAGINAIRE, EX-MEMBRE DE LA RED TEAM DU MINISTERE DES ARMEES. Ecrivain visionnaire lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire, normalien et agrégé de philosophie, Romain Lucazeau dirige une société de conseil auprès des institutions publiques. Pendant quatre ans, il a contribué aux travaux de prospective de la Red Team, chargée par le Ministère des Armées des scénarios de menaces futurs contre les intérêts de la France. Son diptyque SF best-seller Latium etLa Nuit du Faune ont été salués comme des oeuvres majeures de la science-fiction contemporaine. Son roman Vallée du carnage et son recueil de poésie Langage|Machine sont tous deux parus dans le label Verso des éditions du Seuil.