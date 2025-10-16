Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Vallée du carnage

Romain Lucazeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ET SI L'ANTIQUITE N'AVAIT JAMAIS PRIS FIN ? Et si Orode, Roi des Rois et tyran perse, décidait d'envahir la cité libre d'Ecbatane et menaçait l'Occident avec son arsenal nucléaire ? Et si Carthage, première puissance mondiale, mobilisait son armée high-tech pour faire plier l'agresseur ? Et si cette guerre sans limite, sans morale et sans droit, n'était pas une histoire mais un futur possible ? UN ROMAN INFERNAL, EPIQUE ET PROPHETIQUE, PAR LE LAUREAT DU GRAND PRIX DE L'IMAGINAIRE, EX-MEMBRE DE LA RED TEAM DU MINISTERE DES ARMEES. Ecrivain visionnaire lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire, normalien et agrégé de philosophie, Romain Lucazeau dirige une société de conseil auprès des institutions publiques. Pendant quatre ans, il a contribué aux travaux de prospective de la Red Team, chargée par le Ministère des Armées des scénarios de menaces futurs contre les intérêts de la France. Son diptyque SF best-seller Latium etLa Nuit du Faune ont été salués comme des oeuvres majeures de la science-fiction contemporaine. Son roman Vallée du carnage et son recueil de poésie Langage|Machine sont tous deux parus dans le label Verso des éditions du Seuil.

Par Romain Lucazeau
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Romain Lucazeau

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vallée du carnage par Romain Lucazeau

Commenter ce livre

 

Vallée du carnage

Romain Lucazeau

Paru le 16/10/2025

558 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073104359
9782073104359
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.