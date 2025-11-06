Inscription
#Roman francophone

Le café du centre

Eric Bohème

ActuaLitté
Lorsque, en cette soirée d'automne finissant, un voyageur pousse la porte du Café du Centre, Henri, le patron, est loin de se douter que cet homme n'est pas arrivé dans sa bourgade par hasard. Les jours passent et celui que l'on surnomme bientôt "l'Inconnu" reste très mystérieux sur le motif de son séjour. Mais lorsqu'il commence à poser des questions sur les agissements des uns et des autres durant l'Occupation, le quotidien des habitants de cette petite ville du Berry s'en trouve rapidement bousculé, faisant la lumière sur des relations bien plus complexes qu'il n'y paraît.

Par Eric Bohème
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Eric Bohème

Editeur

Editions De Borée

Genre

Centre, Val de Loire

Le café du centre

Eric Bohème

Paru le 06/11/2025

320 pages

Editions De Borée

8,60 €

ActuaLitté
9782812940958
