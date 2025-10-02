Inscription
Propos N°6

Collectif

Le 6e numéro de la revue Propos croise les réflexions de plusieurs auteurs sur les résistances à la destruction du vivant. Ecologie ou barbarie : poser ce débat permet de figurer la recomposition politique à l'oeuvre dans le monde entier. Croiser les réflexions de plusieurs auteurs et autrices sur le potentiel politique de l'écologie face aux totalitarismes invite à saisir la complexité du moment où s'affrontent des intérêts antagonistes et se creusent des inégalités vertigineuses. L'accentuation du dérèglement climatique et la raréfaction des ressources aiguisent les appétits impérialistes qui désavouent le droit international et jettent les populations dans la guerre. Après une décennie porteuse de quelques avancées, en France et en Europe, le retour en arrière sur les lois et mesures écologiques les plus emblématiques est le symptôme de cette polarisation entre obscurantisme et progressisme. Les tensions dans le monde se font chaque jour plus violentes, tandis que les aspirations à un autre projet de société grandissent, à l'heure où l'extrême droite gagne du terrain en Europe et en France, sur le plan des idées comme de l'accès aux responsabilités. Face au versant " barbarie ", il y a le versant " écologie ". L'écologie politique porte cette dimension de concorde et d'union pour une planète vivante. Elle dessine un projet à même de faire rêver et de poser véritablement les jalons d'une société juste et durable, en s'appuyant sur la science, en mobilisant la jeunesse, en bouleversant le droit, en renversant les dominations, en ringardisant la performance, en réinventant la chose publique - indispensableres publica à la source de l'Etat gouverné pour l'intérêt général. Mais aussi en tirant les leçons de l'histoire pour se projeter dans l'avenir et résister. Les contributeurs de ce numéro développent ici les potentiels politiques, historiques, organisationnels, voire utopiques de l'écologie pour porter haut son projet, à travers les thèmes majeurs de la bataille culturelle que sont l'éducation, le service public, la sécurité, la justice, etc.

Par Collectif
Chez Les Petits Matins

|

Auteur

Collectif

Editeur

Les Petits Matins

Genre

Essais généraux

Paru le 02/10/2025

Les Petits Matins

14,00 €

