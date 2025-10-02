Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Conversations de la porte

Muriel Claude

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que se passe-t-il derrière la porte d'un couvent, d'une abbaye, d'un monastère ? Comment vivent les religieux et religieuses ? Comment occupent-ils leur temps ? La narratrice entre dans ce quotidien et nous le restitue. Dans un monastère, le visiteur pénètre sans carte, sans boussole, sans clés. Seule la scansion impérieuse du temps par le son de la cloche indique à la fois les moments de prière et l'horloge. Elle précède et annonce. Elle est première. Elle rythme la vie de la communauté religieuse, celle des visiteurs... et ce récit. Saison après saison, mois après mois, une femme séjourne par intermittences dans un monastère. Les heures et les jours s'égrènent dans un temps différent. Peu à peu, une autre vie se révèle à elle dans le silence, les bribes d'échanges et de conversations avec les religieuses. Elle écoute. Elle regarde. Elle se tient sur le seuil entre deux mondes. Elle découvre que le plus étrange et le plus familier se côtoient, se ressemblent. Il suffit de franchir la porte.

Par Muriel Claude
Chez Arléa Editions

|

Auteur

Muriel Claude

Editeur

Arléa Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Conversations de la porte par Muriel Claude

Commenter ce livre

 

Conversations de la porte

Muriel Claude

Paru le 02/10/2025

Arléa Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782363084194
9782363084194
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.