Le manuel de la jeune mariée 1957

Virginie Lemoine

1957... c'est à peu près l'année où nos mères, nos grands-mères, se sont mariées et se sont vues offrir, pour l'occasion, des guides de bonnes convenances censés les muer en épouses et en ménagères exemplaires. Ce texte raconte cette époque, au travers de ces conseils ahurissants (et rigoureusement historiques), de récits de vie et de chansons. Une forme d'hommage à celles et ceux qui nous ont précédés et qui ont tant fait pour nous.

Par Virginie Lemoine
Chez Editions l'Oeil du Prince

Auteur

Virginie Lemoine

Editeur

Editions l'Oeil du Prince

Genre

Théâtre - Pièces

Le manuel de la jeune mariée 1957

Virginie Lemoine

Paru le 02/10/2025

88 pages

Editions l'Oeil du Prince

14,00 €

9782351052341
