Le manuel de la jeune mariée 1957

1957... c'est à peu près l'année où nos mères, nos grands-mères, se sont mariées et se sont vues offrir, pour l'occasion, des guides de bonnes convenances censés les muer en épouses et en ménagères exemplaires. Ce texte raconte cette époque, au travers de ces conseils ahurissants (et rigoureusement historiques), de récits de vie et de chansons. Une forme d'hommage à celles et ceux qui nous ont précédés et qui ont tant fait pour nous.