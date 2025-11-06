La première biographie consacrée à Michel Jonasz, dont les chansons nous accompagnent depuis ses débuts dans les années 1970. Issu d'une famille hongroise d'origine juive, son univers artistique est fait d'un désespoir mêlé à une énergie joyeuse et à un grand sens du partage. Il a récemment publié un album, Soul , qu'il jouera sur scène dans toute la France. Personnalité hors norme, Michel Jonasz n'a jamais fait de plan de carrière. Des " Vacances au bord de la mer " à " La Boîte de jazz ", de " Super Nana " aux " Fourmis rouges ", ses chansons nous accompagnent depuis un demi-siècle. Sa voix chaleureuse, modulée, fraternelle, emprunte à la fois à la mélancolie slave, à la grande chanson française et aux rythmes de sa jeunesse, au rock'n'roll comme au rhythm'n'blues. Du théâtre amateur aux succès des années 1970, des Lemons au Kingset jusqu'à sa carrière solo, cette première biographie retrace le parcours d'un artiste complet - auteur-compositeur-interprète et comédien - qui a su rester en marge du show-business pour mieux communier avec son public. Grâce à de nombreux documents inédits et témoignages de ses compagnons de route, l'auteur évoque l'un des artistes les plus singuliers de sa génération, à travers sa quête personnelle, musicale et amoureuse. Une biographie événement qui paraît alors que Michel Jonasz revisite ses plus grands succès dans l'album Soul .