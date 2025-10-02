Inscription
#Polar

Portuaire

Pascal Louvrier

ActuaLitté
Ancien reporter de guerre, le narrateur débarque dans un port de l'Atlantique et s'installe dans un hôtel désaffecté au bout du quai. Hanté par son passé, il déambule autour des installations portuaires. C'est là qu'il rencontre Jean (prononcez Djinn). Avec patience, la jeune Franco-Américaine, barmaid se rêvant comédienne, l'aide à apprivoiser ses souvenirs les plus perturbants. Au point de le libérer de ses fantômes ?? De lui faire oublier Blanche, son dernier amour ?? De le réconcilier avec l'image trouble de son père ?? Portuaire est un roman noir à l'atmosphère singulière dans lequel les rebondissements conduisent à revisiter le passé d'un homme traumatisé par la guerre.

Par Pascal Louvrier
Chez Kubik Editions

|

Auteur

Pascal Louvrier

Editeur

Kubik Editions

Genre

Romans noirs

Portuaire

Pascal Louvrier

Paru le 02/10/2025

Kubik Editions

16,50 €

ActuaLitté
9782350831206
