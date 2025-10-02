Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le rêve à l’exact envers

Floriane Austruy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Un vers est-ce un rêve Qu'un même son parachève A l'exact envers ? " Grâce à ce haïku, Floriane Austruy introduit sa poésie au début du recueil. Il en découle trois parties qui forment une phrase définissant son projet artistique : Vers / Le Rêve / Exact. Dans la première partie, la poétesse livre une ode aux livres et à l'écriture. Puis elle se révèle être une rêveuse capable d'enchanter le monde grâce à des images subtilement choisies. Enfin, la recherche du mot juste conduit sa pensée poétique vers une troisième partie qui dessille l'âme et la vue. Ce recueil, doux et exigeant, est composé de vers puissants qui restent longtemps en mémoire.

Par Floriane Austruy
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Floriane Austruy

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le rêve à l’exact envers par Floriane Austruy

Commenter ce livre

 

Le rêve à l’exact envers

Floriane Austruy

Paru le 02/10/2025

138 pages

Editions L'Harmattan

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336546605
9782336546605
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.