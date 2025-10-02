Le rêve à l’exact envers

"Un vers est-ce un rêve Qu'un même son parachève A l'exact envers ? " Grâce à ce haïku, Floriane Austruy introduit sa poésie au début du recueil. Il en découle trois parties qui forment une phrase définissant son projet artistique : Vers / Le Rêve / Exact. Dans la première partie, la poétesse livre une ode aux livres et à l'écriture. Puis elle se révèle être une rêveuse capable d'enchanter le monde grâce à des images subtilement choisies. Enfin, la recherche du mot juste conduit sa pensée poétique vers une troisième partie qui dessille l'âme et la vue. Ce recueil, doux et exigeant, est composé de vers puissants qui restent longtemps en mémoire.