Révolutionner l'artillerie

Christophe Pommier

Pourquoi les premières semaines de guerre de 1914 furent-elles si meurtrières ? Depuis le milieu du xixe siècle, l'industrialisation transforme l'armement : âme rayée, chargement par la culasse, nouvelles poudres, maîtrise du tir rapide... Cet ouvrage explore les innovations de l'artillerie entre 1852 et 1914, leurs implications militaires et industrielles, et compare l'approche française à celle des grandes puissances de l'époque. Une plongée au coeur d'une révolution technique aux conséquences décisives.

Par Christophe Pommier
Chez Presses Universitaires du Septentrion

|

Auteur

Christophe Pommier

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Première guerre mondiale

Révolutionner l'artillerie

Christophe Pommier

Paru le 06/11/2025

380 pages

Presses Universitaires du Septentrion

30,00 €

9782757445099
