Révolutionner l'artillerie

Pourquoi les premières semaines de guerre de 1914 furent-elles si meurtrières ? Depuis le milieu du xixe siècle, l'industrialisation transforme l'armement : âme rayée, chargement par la culasse, nouvelles poudres, maîtrise du tir rapide... Cet ouvrage explore les innovations de l'artillerie entre 1852 et 1914, leurs implications militaires et industrielles, et compare l'approche française à celle des grandes puissances de l'époque. Une plongée au coeur d'une révolution technique aux conséquences décisives.