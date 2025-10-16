Les 100 petites amies qui t'aiiiment à en mourir Tome 14

Je veux juste aimer et être aimé ! Lors de son entrée au lycée, le jeune Rentaro Aijo rencontre le dieu de l'amour qui lui prédit ceci : tu rencontreras cent filles qui te sont destinées. Cependant, il te faudra les rendre heureuses... car sinon, elles mourront ! Le jeune homme va devoir donner 100 % de son amour à cent filles, et désormais, le virus de l'amour se répand au sein de la Rentaro Family ! Que le monde soit détruit, que le langage soit perdu, peu importe, l'amour est éternel ! Dans ce tome, les infirmières zombies attaquent et Nady perd son anglais... Et tout comme l'amour, la famille s'agrandit !