#Manga

Les 100 petites amies qui t'aiiiment à en mourir Tome 14

Rikito Nakamura, Yukiko Nozawa

ActuaLitté
Je veux juste aimer et être aimé ! Lors de son entrée au lycée, le jeune Rentaro Aijo rencontre le dieu de l'amour qui lui prédit ceci : tu rencontreras cent filles qui te sont destinées. Cependant, il te faudra les rendre heureuses... car sinon, elles mourront ! Le jeune homme va devoir donner 100 % de son amour à cent filles, et désormais, le virus de l'amour se répand au sein de la Rentaro Family ! Que le monde soit détruit, que le langage soit perdu, peu importe, l'amour est éternel ! Dans ce tome, les infirmières zombies attaquent et Nady perd son anglais... Et tout comme l'amour, la famille s'agrandit !

Par Rikito Nakamura, Yukiko Nozawa
Chez Mana books

|

Auteur

Rikito Nakamura, Yukiko Nozawa

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

Les 100 petites amies qui t'aiiiment à en mourir Tome 14

Rikito Nakamura, Yukiko Nozawa

Paru le 16/10/2025

210 pages

Mana books

7,95 €

ActuaLitté
