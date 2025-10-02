Ghibli Mania

Ghibli, ce n'est pas que des films... Partez à la découverte des nombreuses facettes inexplorées du célèbre studio de Hayao Miyazaki et Isao Takahata Créé il y a 40 ans par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, Ghibli est la vitrine de l'anime dans le monde entier et l'un des trois plus célèbres studios d'animation au monde. Ses films sont traduits dans plus de 20 langues et commercialisés dans plus de 150 pays. Pourtant, aux côtés du Château dans le ciel et de Princesse Mononoké , en sortent également de nombreuses créations bien moins connues... Des mangas aux courts-métrages les plus rares en passant par les livres méconnus et les parcs à thèmes immersifs, Ghiblimania explore l'immensité de la galaxie Ghibli et dévoile au passage un merveilleux réseau d'influences et de sources d'inspiration qu'apprécieront tous les fans du studio. Car la magie ne s'interrompt pas au générique...