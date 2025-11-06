Les aventuriers de minuit

1893. Alors qu'Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l'assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l'aider à sauver son frère injustement arrêté. D'abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l'insistance d'un visiteur français qui rêve de vivre de "vraies" aventures avant d'être trop vieux : Jules Verne. Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d'énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l'aventure !