Quatre saisons

Karine Dijoud

Que diriez-vous de découvrir chaque jour un trésor de la langue française ? Karine Dijoud a rassemblé le meilleur de notre belle langue pour vous accompagner en douceur au fil des jours et des saisons, vous offrant chaleur et réconfort pendant les journées grises, joie et énergie lorsque revient le beau temps. Picorez des mots positifs et des dictons réjouissants, prenez le temps de comprendre le sens de certaines expressions, laissez-vous inspirer par des citations et des conseils de lecture, éclairez votre quotidien grâce aux plus beaux incipit de la littérature et jouez avec la langue. Un nouveau livre joyeux de Karine Dijoud, à déguster tous les jours, au rythme des saisons.

Chez Le Robert

Paru le 02/10/2025

224 pages

22,90 €

