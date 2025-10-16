Moi cagot et fils des landes

Anselme, la quarantaine, ancien juriste devenu luthier, arrive dans les Landes, chez un couple d'amis, pour vendre la maison dont il vient d'hériter. Un peu malgré lui, il se laissera envoûter par l'atmosphère lumineuse de cette forêt et rencontrera Géraldine, qui sera, à l'évidence, l'amour de sa vie. Avec elle, et épaulé par ses amis Maryse et Jean-François, il aura à découvrir que cette maison n'est pas son seul héritage mais qu'un livre, tenu secret au fil des siècles, témoigne d'une hérédité qui fait de lui un être à part. Instinctivement, Anselme refuse l'idée de cet héritage fou mais les évènements vont l'obliger à comprendre les choses autrement. Il choisirad'apprendre à vivre avec le mystère d'un étrange pouvoir de guérison qui pourrait faire de lui le grain de sable dans la mécanique bien huilée d'un équilibre social que beaucoup voudraient préserver.